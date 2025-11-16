Умер сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Макграт

Ушел из жизни лауреат премии «Эмми», сценарист Дэн Макграт. Об этом написала его сестра в соцсетях.

Макграт скончался 14 ноября. Ему был 61 год. Причина смерти известного сценариста — инсульт.

Родился Дэн Макграт в Бруклине в 1964 году. Он окончил среднюю школу Реджис, а после обучался в Гарвардском университете, где в дальнейшем занимал пост вице-президента известного юмористического издания The Harvard Lampoon. К тому же Макграт оказался крайне продуктивным театральным режиссером.

Помимо этого, Дэн писал сценарии для шоу «Saturday Night Live!», за что его номинировали на премию «Эмми». Однако в итоге статуэтку он получил за эпизод «Гомер» для «Симпсонов». В числе других его работ — сценарии для популярных анимационных сериалов «Гравити Фолз», «Царь горы», «Супергерои».

