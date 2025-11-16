Блогер Ира Небога скончалась после долгой борьбы с раком

Блогер Алтея Бога, более известная под псевдонимом Ира Небога, ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком в возрасте 21 года. Об этом стало известно из ее сообщения в Telegram-канале.

«Сражалась до последнего, но вчера в 22:25 меня не стало. Ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — написали близкие Иры Небоги в ее блоге.

Родилась будущая знаменитость в Новокузнецке. Она активно вела блог в TikTok с того момента, как ей в 16 лет диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль костной ткани.

На протяжении всего лечения девушка выкладывала видеоролики о поиске мотивации и о техниках макияжа.

Звезда соцсетей в 2021 году сообщала, что у нее ремиссия. В это время она начала заниматься благотворительностью и поддерживала тех, кто переживал тяжелые диагнозы. Однако летом 2024 года болезнь блогера вернулась. Про рецидив стало известно в июле, а в августе была проведена сложная нейрохирургическая операция, в ходе которой врачи удалили часть лобной доли, пораженной метастазами.

