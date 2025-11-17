«Практически у нас под боком»: ученые нашли пригодную для жизни суперпланету

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

На ней может быть вода.

Существует ли жизнь на других планетах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SciTechDaily: найдена пригодная для жизни планета

Американские астрономы из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили новую экзопланету всего в 18 световых годах от Земли, которая может быть потенциально пригодной для обитания. Об этом сообщает SciTechDaily.

«Ценность этого открытия в том, что звезда, вокруг которой вращается планета, находится совсем рядом, всего в 18 световых годах от нас. С космической точки зрения, она практически у нас под боком», — сказал соавтор исследования, доцент кафедры физики и астрономии Калифорнийского университета в Ирвайне Пол Робертсон.

Планета, получившая название GJ 251, вращается вокруг M-карлика — звезды в Млечном Пути. На поверхности планеты, как предполагают исследователи, может быть вода, что делает ее одним из самых перспективных объектов для поиска жизни за пределами Земли.

GJ 251 относится к классу «суперземель», она состоит из твердых пород, как Земля, но в несколько раз массивнее. Уникальность открытия в том, что звезда, вокруг которой вращается планета, находится очень близко по космическим меркам, что делает возможным ее дальнейшее изучение с помощью новейших телескопов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Погребенный под лавиной снегоходчик ожил, когда семья с ним прощалась
16:28
Российский истребитель нового поколения стал сенсацией авиакосмической выставки в ОАЭ
16:27
Путин подписал закон о целевом обучении медиков-бюджетников
16:22
«Я стала хозяйкой»: Анна Пересильд намекнула на грандиозные перемены в жизни
16:15
«Я умру?» — 11-летний мальчик перенес инсульт после удара футбольным мячом
16:11
Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Киеву за счет российских активов

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
Больше никакого бизнеса: почему Буланова закрыла подаренный мужем ресторан
От науки к астрологии: как спланировать пол будущего ребенка
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году