Грядки на подоконнике: какие овощи и фрукты проще всего вырастить дома

Фермер Испирян посоветовал начинать выращивать домашние урожаи с зелени

Выращивание зелени и овощей на подоконнике становится все более популярным, поскольку позволяет иметь под рукой свежие продукты, выросшие без химии и лишних обработок. Об этом Life.ru рассказал зампред Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян.

По словам эксперта, одно из главных удовольствий домашнего огородничества — уверенность в качестве своего урожая.

«В этом есть особое маленькое удовольствие, потому что это нигде и ничем, никакими препаратами не обрабатывалось, нигде не хранилось, никакими грязными руками никто посторонний не брал. Вы сами вырастили, и в этом тоже есть особое удовольствие», — подчеркивает он.

Испирян отметил, что при наличии подсветки на подоконнике можно выращивать практически любые культуры круглый год. Без дополнительного освещения добиться быстрого урожая сложнее, так как растения формируются именно под воздействием света.

По словам специалиста, новичкам лучше начинать с микрозелени или зелени — эти растения неприхотливы, быстро растут и дают ощутимый результат.

«Микрозелень совсем просто: она чуть-чуть обросла, и ее можно сразу употреблять. Зелень чуть подольше, ее уже можно поливать. А после уже переходить к помидорам, огурцам, перцам или еще чему-то, можно даже лимончики выращивать свои на подоконнике», — пояснил он.

Испирян подчеркнул, что удачный первый опыт и положительные эмоции — лучший стимул развивать домашний огород дальше. По его словам, при правильной подсветке выращивать овощи и фрукты дома можно в любое время года.

