Не спешите укрывать огород: важные правила подготовки участка к морозам

Депутат Чаплин: Раннее укрытие садовых культур на зиму может их погубить

Зимой и ранней весной садовые растения, особенно теплолюбивые сорта, нуждаются в помощи человека. Обычно с наступлением холодного сезона дачники укрывают свой огород, однако в этом вопросе лучше ориентироваться не на даты, а на погоду. И не спешить. Такое мнение в интервью Life.ru высказал председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин.

Как отметил эксперт, в этот период из-за чрезмерного усердия владельцев и раннего укрытия сады чаще выпревают, чем вымерзают. Если еще вероятны дожди и потепления, лучше повременить. Под укрывным материалом создается теплая влажная среда, в которой развиваются грибки или начинается гниение.

По словам Чаплина, свой огород лучше укрывать, когда установится стабильный мороз, температура от -5 до -7 градусов, а земля немного промерзнет. В этом случае холод не погубит растения, а станет для них консервантом, он также будет препятствовать развитию болезней.

Утеплять стоит корни, а надземную часть лучше прикрыть ящиком, оставив в нем отверстия для проветривания. А когда похолодает сильно, можно закрывать их полностью.

Грамотные действия в межсезонье — защита корней с помощью воздухопроницаемых материалов и вентилируемое укрытие — помогут растениям пережить зиму.

