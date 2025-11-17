Mirror: Мужчина наэлектризовал металлическую трубку душа и убил жену

Житель в Китае наэлектризовал металлическую трубку душа и убил жену, пока она мылась. Об этом сообщает South China Morning Post.

В день трагедии мужчина заранее подготовил устройство, подведя ток к стальной трубе водонагревателя. Когда его супруга зашла в ванную, женщина получила смертельный удар электричеством. После убийства он перенес тело на кровать в спальне, а утром сам явился в полицию.

Семейный конфликт и планирование преступления

Следствие установило, что отношения в семье ухудшались в течение многих лет. Супруги поженились в 2010 году, позднее развелись и вновь вступили в брак. У них двое детей — 14-летняя дочь и двухлетний сын.

Мужчина утверждал, что их конфликт усугублялся проблемами между женой и его матерью, а также подозрениями в измене. Из-за постоянных ссор он однажды обратился в больницу для проверки своего психологического состояния. Врач, разговаривая с женщиной, попросил ее проявить внимание состояние мужа и поддержать его. Однако, по словам мужчины, жена отреагировала насмешками.

«Если хочешь умереть — найди тихое место и умри», — сказала супруга.

После этого, признался мужчина, он впервые задумался об убийстве. Суд признал действия мужчины предумышленными.

Попытка устроить судьбу детей перед сдачей полиции

По дороге в участок мужчина позвонил родственникам и знакомым: двоюродной сестре он предложил удочерить младшего сына, а друга попросил заботиться о дочери. После совершения преступления обоих детей временно взяли к себе его родители.

Прокуроры настаивали на смертной казни с отсрочкой исполнения, однако суд провинции решил назначить пожизненное заключение, отметив стремление продемонстрировать «снисходительность судебных органов».

Одним из факторов, повлиявших на формулировку приговора, стало письмо старшей дочери. Девочка, написав обращение в суд, попросила проявить милосердие.

«Я знаю, что мой отец совершил ошибку. Но он всегда был добрым человеком и заботился о нас. Я надеюсь, что он сможет вернуться домой и помочь мне и моему брату», — написала она.

Суд учел ее просьбу и заявил, что пожизненный срок даст детям «время вырасти и обрести самостоятельность», прежде чем отец получит шанс на возможное освобождение в отдаленном будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.