Россиянам перечислили преимущества и риски покупки арестованного жилья

Риелтор Юсова: преимуществом арестованного жилья является низкая цена

Предложений по арестованному жилью на российском рынке недвижимости стало больше из-за ряда факторов. Несмотря привлекательность в цене, есть множество рисков. Об этом специально для 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

Она отметила, что увеличение количества такого вида имущества связано с ростом кредитной нагрузки, числа банкротств и исполнительных производств. По ее словам, приобрести арестованное жилье можно несколькими способами.

«Наиболее распространенный вариант — это участие в торгах в рамках исполнительного производства, когда имущество продается для погашения долгов. Также это могут быть банкротные торги или сделки с залоговой недвижимостью через банки, и в каждом случае процедура и уровень сложности различаются, но объединяет их одно — это повышенные требования к проверке объекта», — заявила специалист.

Эксперт подчеркнула, что основное преимущество в заключении таких сделок является стоимость, а если торги случались несколько раз, то покупка объекта может принести выгоду благодаря более низкой цене. При этом она сказала, что скидка может быть связана как с юридическими особенностями, так и с физическими проблемами. Юсова уточнила, что первый вариант относится к категории «самых серьезных блоков рисков».

«Перед покупкой необходимо тщательно проверить историю квартиры. Основание права собственности, наличие зарегистрированных лиц, в том числе несовершеннолетних, возможные судебные споры, исполнительные производства, обременения, несоблюдение процедуры торгов, потому что, если в процессе были нарушения, сделка может быть оспорена», — считает риелтор.

Кроме того, специалист указала на важность постоянных фактических рисков, где квартиры заняты бывшими владельцами или их родственниками. В таком случае освобождения жилья приходится добиваться через судебные процессы. Также стоит обращать внимание на наличие различных долгов и состояние недвижимости, уточнила она.

По словам Юсовой, на приобретение арестованного жилья решаются инвесторы или покупатели, знающие тонкости процедуры и готовые ждать решения всех проблем. Эксперт добавила, что к таким сделкам следует подходить без мыслей о быстром успехе.

