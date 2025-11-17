Публиковал ложь о ВС РФ: петербуржцу предъявлено обвинение

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Следствие установило три эпизода распространения заведомо ложной информации о российской армии.

Петербуржца обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Петербуржцу предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.

Преступление квалифицировано по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

По данным Следственного комитета, мужчина неоднократно размещал в открытом доступе социальной сети сведения, содержащие фейки. В ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ фигурант был задержан.

На данный момент обвиняемому уже предъявлено официальное обвинение в совершении трех эпизодов преступления. Суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Петербурге директор клиники стрелял по кошкам, сидящим на капоте его машины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Рисует березы и интересуется космосом: как Орейро «заразила» сына любовью к России
17:49
С начала года кибермошенники выманили у детей 850 миллионов рублей
17:40
Собянин: открыт уникальный центр ранней помощи для детей в Морозовской больнице
17:32
«Мои родители живы»: сын Усольцевых заявил, что его близкие выбрались из тайги
17:26
Захарова: в ЕК накаркали судьбу Украины словами о размещении боевиков
17:20
Жителя Подмосковья осудили за вандализм в столичном метро

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
Гастроли по зонам? Где выступает новый состав «Вороваек»
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году