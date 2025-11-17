Публиковал ложь о ВС РФ: петербуржцу предъявлено обвинение

Петербуржцу предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.

Преступление квалифицировано по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

По данным Следственного комитета, мужчина неоднократно размещал в открытом доступе социальной сети сведения, содержащие фейки. В ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ фигурант был задержан.

На данный момент обвиняемому уже предъявлено официальное обвинение в совершении трех эпизодов преступления. Суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

