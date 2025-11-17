В Петербурге директор клиники стрелял по кошкам, сидящим на капоте его машины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Полицейские взяли мужчину под стражу.

Мужчина стрелял по сидящим на капоте его машины кошкам

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге директор клиники стрелял по сидящим на капоте его машины кошкам

В Санкт-Петербурге задержан 58-летний директор частной клиники, который, как предполагается, открыл стрельбу по кошкам, бегавшим по капоту его машины во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В ГУМВД рассказали, что поводом для вызова полиции стало сообщение очевидцев. Люди сообщили правоохранителям, что на улице Решетникова из окна квартиры на первом этаже мужчина ведет огонь по животным. Очевидцы оперативно передали информацию в дежурную часть, после чего на адрес был направлен наряд.

Приехавшие сотрудники полиции зашли в указанную квартиру и задержали мужчину. По данным ведомства, он использовал пневматическое оружие и стрелял по кошкам, которые в это время находились на капоте его припаркованного автомобиля. В ГУМВД уточнили, что данный факт установлен предварительно, и соответствующие материалы переданы для дальнейшей проверки.

Правоохранители изъяли пневматический пистолет, который, по версии следствия, применялся при стрельбе. В ведомстве отметили, что от выстрелов никто не пострадал, и на данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Москву ожидает ледяной дождь, Петербург — мокрый снег
14:37
Санкт-Петербургский Дом музыки проводит Высшие исполнительские курсы в Ялте
14:32
Путин на встрече с Черногаевым обсудил бесплатную юридическую помощь
14:32
Собянин: современные школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе Новой Москвы
14:21
Фрагменты Ил-2 и Т-34 времен Великой Отечественной войны обнаружили в Крыму
14:15
Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу и подал друзьям в тако

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Хочу быть долго бодрым»: Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза
От науки к астрологии: как спланировать пол будущего ребенка
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году