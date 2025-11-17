В Петербурге директор клиники стрелял по кошкам, сидящим на капоте его машины

В Петербурге директор клиники стрелял по сидящим на капоте его машины кошкам

В Санкт-Петербурге задержан 58-летний директор частной клиники, который, как предполагается, открыл стрельбу по кошкам, бегавшим по капоту его машины во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В ГУМВД рассказали, что поводом для вызова полиции стало сообщение очевидцев. Люди сообщили правоохранителям, что на улице Решетникова из окна квартиры на первом этаже мужчина ведет огонь по животным. Очевидцы оперативно передали информацию в дежурную часть, после чего на адрес был направлен наряд.

Приехавшие сотрудники полиции зашли в указанную квартиру и задержали мужчину. По данным ведомства, он использовал пневматическое оружие и стрелял по кошкам, которые в это время находились на капоте его припаркованного автомобиля. В ГУМВД уточнили, что данный факт установлен предварительно, и соответствующие материалы переданы для дальнейшей проверки.

Правоохранители изъяли пневматический пистолет, который, по версии следствия, применялся при стрельбе. В ведомстве отметили, что от выстрелов никто не пострадал, и на данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.

