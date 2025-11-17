Так получилось, что визит погрязшего в коррупции Зеленского совпал с новым этапом энергетического партнерства Франции и России. Во всем, что касается неисчерпаемых источников энергии, Запад предпочитает забыть о санкциях и антироссийской риторике.

Специалисты «Росатома» доставили на юг Франции, в Кадараш, новую партию уникального оборудования для крупнейшего экспериментального термоядерного реактора. Встречали их с большими почестями, чем Зеленского. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин расскажет, как это было.

Долгожданная поставка, которую попробуй не пропусти.

«Наука и технологии выше любых недопониманий и обсуждений. Сотрудничество на высшем уровне. Я привлек к проекту действительно компетентных и ценных специалистов из России», — отметил руководитель проекта строительства ИТЭР Серджио Орланди.

Первый стенд для глобального международного эксперимента ИТЭР доставлен во французский Прованс. И вот оно, прямое свидетельство уникального по нынешним санкционным временам маршрута. Сделано в России, страна назначения — Франция. И на самом стенде — заводская табличка: сделано в Брянске. В сложнейших, прифронтовых, как известно, условиях.

«Мы очень, очень горды, что, несмотря на те трудности, которые сегодня в городе Брянске, как прифронтовом, имеются, тем не менее делается вот такое оборудование. Мы делаем лучше всех в мире эти системы», — отметил Анатолий Красильников.

Точно в срок и со знаком наивысшего качества.

«Уникальность данной камеры еще заключается в том, что при высоком вакууме мы ведем его с нагревом параллельно 240 градусов. И получаем высокий вакуум. Чего в России, а то и в мире еще никто не делал», — рассказал начальник цеха № 6 нестандартного оборудования Сергей Голодной.

В тот момент, когда Евросоюз избавляется от российских энергоресурсов, отечественные промышленные предприятия со всей страны под эгидой «Росатома» и Академии наук продолжают возводить во Франции грандиозную экологическую альтернативу всем трубам, солнечным панелям, ветрякам и даже привычным атомным электростанциям.

«Это технология, которая обеспечивает „Солнце в бутылке“. Альтернативная технология нынешним газу, нефти и углю», — рассказала директор проектного офиса ИТЭР ООО «НПО» «ГКМП» Олеся Соловьева.

Технология, которая потенциально меняет саму логику мировой энергетики.

«Эта российская установка — ключевая точка, позволяющая все проверить и гарантировать, что все будет работать как надо. Поэтому сегодня мы отмечаем важную веху», — отметила представитель организации ИТЭР Джордана Северино.

Концепция термоядерного синтеза была сформулирована еще выдающимися советскими учеными Игорем Таммом и его учеником и будущим академиком Сахаровым. Именно СССР предложил эту глобальную кооперацию. Если совсем простыми словами — это попытка воссоздать Солнце на Земле.

Чистая зона термоядерного реактора, в шахте плазма будет нагреваться до сверхрекордных 300 миллионов градусов. Это во много раз жарче, чем на Солнце.

Масса такого рукотворного «солнышка» будет составлять 23 тысячи тонн. В три раза тяжелее Эйфелевой башни. К слову, Франция передала международной организации примерно 180 гектаров своей земли, зона отчуждения от ее геополитических потрясений. Здесь действуют правила международного сотрудничества, а не Брюсселя или Парижа. Территория, где Россию не заменить.

А всего в проекте ИТЭР задействованы около 40 000 человек по всему миру — инженеры, технологи, производители, поставщики. Из России, Китая, США, Южной Кореи, Японии и всей объединенной Европы.

На Западе любят повторять, что эпоха зависимости от Москвы завершена. Но Россия все равно остается частью не просто большого, а выдающегося уравнения, которое решается без мешающих общему делу вводных.

