Центробанк потребовал от Visa и Mastercard покинуть российский рынок

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 49 0

Доля этих платежных систем в операциях упала ниже 17%, а их обслуживание обходится НСПК в серьезные издержки.

Чем опасно использование карт Visa и Mastercard в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Банк России считает, что международные платежные системы Visa и Mastercard должны прекратить присутствие в стране, так как они перестали выполнять прямой функционал, но продолжают создавать нагрузку на инфраструктуру. Об этом заявила директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, ее процитировали РИА Новости.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», — объяснила представитель регулятора.

Бакина отметила, что российский платежный рынок демонстрирует высокую устойчивость и гибкость, адекватно реагируя на все вызовы, стоящие перед экономикой и обществом. При этом доля международных систем в общем объеме транзакций внутри России сегодня не превышает 17%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему россиянами советуют сменить карты Visa и Mastercard.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

15:08
Путин и король Бахрейна призвали к скорейшему завершению конфликта в Иране
14:53
Песков: у не осудившего бойню в Донбассе режиссера Звягинцева нет права голоса
14:45
«Я теперь бизнесмен»: почему зумеры массово открывают ИП
14:37
«Не осудили Киев»: Песков о реакции западных СМИ на удары по общежитию в ЛНР
14:32
В Чехии задержали митрополита Илариона, обвинив в хранении наркотиков
14:29
Президент Финляндии Стубб допустил, что может представить ЕС на переговорах с Россией

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Новые правила начислений: кому из пенсионеров проиндексируют выплаты в июне
Преданная фанатка: автобус бейсбольной команды сгорел из-за девочки-пиромана
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео