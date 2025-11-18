Наталия Орейро рассказала о съемках в Карелии и танце в пещере в форме сердца

Актриса и певица в рамках промо-тура поделилась яркими впечатлениями от работы в России.

Наталия Орейро рассказала о танце в пещере в форме сердца на съемках в Карелии

Уругвайско-аргентинская звезда Наталия Орейро, известная любовью к России, рассказала 5-tv.ru о российских морозах и пещерах в Карелии. Этим она поделилась из Аргентины на пресс-конференции, посвященной новому фильму «Письмо Деду Морозу».

Звезда сравнила морозы в Карелии с сибирскими и раскрыла романтичную деталь съемок в одной из местных пещер.

«Я уже была в Сибири, в -35 градусов холодно тогда было, когда я ехала по Транссибирской магистрали. И каждый раз, когда мне говорят о русской зиме, я уже там была и прекрасно знаю, что такое 35 градусов ниже нуля», — поделилась актриса.

Однако карельские морозы показались ей менее суровыми:

«И там не так было холодно, когда мы снимали фильм в Карелии. Все было отлично, мы тепло одевались».

Но главными впечатлениями звезды стали не погодные условия, а уникальная природа региона.

«В Карелии очень красиво, и особенно меня поразила пещера, где мы танцевали с Катей», — рассказала Орейро.

Она раскрыла трогательную деталь этой локации:

«Катя замечательно танцевала, и я ей говорила: „Танцуй сердцем“, то есть когда ты чувствуешь сердцем. Это такая пещера, пещера в форме сердца».

Поездка в Карелию оставила не только яркие воспоминания, но и неожиданные сувениры. Актриса упомянула о путешествии на старинном поезде «Русский» и о том, что привезла с собой частичку этих мест.

«И я привезла с собой много шунгита — это защитные камни в Карелии, на самом деле, их там много», — с энтузиазмом поделилась Орейро.

