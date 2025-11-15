«Разорваться невозможно»: планируют ли Хилькевич с мужем четвертого ребенка

Анна Хилькевич и ее супруг пока не планируют четвертого ребенка

Актриса Анна Хилькевич и ее супруг, предприниматель Артур Волков пока не заводят четвертого ребенка, потому что боятся, что тогда их младшей дочери не хватит родительской ласки. Об этом звезда «Универа» рассказала 5-tv.ru на премии журнала ОК!

«Конечно, мы хотим детей, хотим много детей<…> Но мы понимаем, что тогда третьей малышке, которая сейчас совсем маленькая, достанется мало внимания», — объяснила Хилькевич.

По словам артистки, им с мужем не хочется, чтобы маленькая Оливия была «брошенной», ведь в их семье считается очень важным качественно проводить время с детьми. А «разорваться» между всеми невозможно, подчеркнула она.

В марте младшая дочь Хилькевич не узнала маму после долгой разлуки. Об этом звезда сообщала в своем Telegram-канале. Актриса на месяц ездила в рабочую поездку и переживала из-за того, что не может забрать с собой детей.

По ее словам, старшие дочери спокойно перенесли отсутствие матери, ведь с пониманием относятся к ее занятости, но с младшим ребенком ей пришлось снова выстраивать эмоциональную связь. Хилькевич признавалась, что ее очень ранил этот момент.

