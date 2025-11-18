Александр Овечкин установил сразу три новых рекорда

Сразу три новых рекорда от «Русской машины»! Неудержимый Александр Овечкин забросил свою 903‑ю шайбу — столько в регулярных чемпионатах НХЛ до него не забивал никто, даже легендарный Уэйн Гретцки остался далеко позади.

Еще один рекорд — 81-й победный гол в домашних играх. По этому показателю Овечкин обошел чешкого хоккеиста Яромира Ягра.

Наконец, Овечкин стал лидером НХЛ и по числу голов, забитых на одной арене. 442 шайбы от его клюшки залетели в чужие ворота на домашнем стадионе «Вашингтон Кэпиталз».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.