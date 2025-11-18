Росреестр предлагает инспектировать частные участки в России при помощи дронов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Инспекция сменит формат удаленного наблюдения.

Дроны будут инспектировать частные участки в России

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Проверки земельных участков в России планируют перевести на использование данных с беспилотников, самолетов и спутников с 1 января 2027 года при условии принятия закона. Об этом сообщает Росреестр.

Ведомство предлагает инспекторам опираться на аэрофотосъемку и спутниковые снимки, чтобы фиксировать случаи самозахвата территории, нарушения правил использования земли или ситуации, когда участок простаивает без дела. Информация, полученная таким способом, должна помочь быстрее выявлять несоответствия без традиционных выездных проверок и постоянных личных контактов с владельцами.

О выявленных нарушениях собственников планируют уведомлять официально: письмом по обычной почте либо через электронные каналы связи.

