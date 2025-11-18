Росреестр предлагает инспектировать частные участки в России при помощи дронов

Росреестр: дроны будут инспектировать частные участки в России

Проверки земельных участков в России планируют перевести на использование данных с беспилотников, самолетов и спутников с 1 января 2027 года при условии принятия закона. Об этом сообщает Росреестр.

Ведомство предлагает инспекторам опираться на аэрофотосъемку и спутниковые снимки, чтобы фиксировать случаи самозахвата территории, нарушения правил использования земли или ситуации, когда участок простаивает без дела. Информация, полученная таким способом, должна помочь быстрее выявлять несоответствия без традиционных выездных проверок и постоянных личных контактов с владельцами.

О выявленных нарушениях собственников планируют уведомлять официально: письмом по обычной почте либо через электронные каналы связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель нового поколения стал сенсацией авиакосмической выставки в ОАЭ. Всего наша страна представила порядка 900 образцов продукции военного назначения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.