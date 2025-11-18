В Португалии задержали одного из самых разыскиваемых преступников в мире

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Он скрывался на роскошном курорте, но продолжал управлять криминальной сетью.

Самый разыскиваемый преступник в мире

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Heinz Spremberg

На элитном курорте в Кашкайше задержали одного из самых разыскиваемых преступников мира, лидера бразильской мафии Игора Даниэля Заго по кличке Халк. Об этом сообщила португальская полиция.

По данным правоохранителей, он долгие годы возглавлял группировку Primeiro Comando da Capital, известную жестокими преступлениями в странах Южной Америки. Несмотря на то, что его приговорили к 29 годам тюрьмы еще в 2014-м в Бразилии, Заго оставался в бегах и успевал скрываться в разных государствах. Живя в Португалии в условиях роскоши, он одновременно продолжал отдавать указания участникам организации, занимавшейся торговлей наркотиками, коррупционными схемами и отмыванием денег.

Следствие полагает, что задержанный причастен к крупным поставкам наркотиков из Южной Америки в европейские страны. Отдельное внимание, по версии расследования, его структура уделяла маршрутам через балканские территории и контрабанде кокаина.

Вместе с Халком была арестована его 40-летняя супруга, которую следователи считают активной помощницей в управлении преступной сетью с территории Португалии.

Ранее в Москве задержали гражданина Румынии Василя Родидеала, который находился в международном розыске Интерпола по делу о тяжких преступлениях и считался одним из наиболее опасных разыскиваемых преступников.

