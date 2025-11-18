Нужно ли платить: что делать, если случайно разбили товар в магазине

Юрист Арифулин: покупатель не обязан платить, если случайно разбил товар в магазине

Вы не обязаны платить, если случайно разбили товар в магазине. Юрист Антон Арифулин объяснил Газета.ру, что закон в данном случае на стороне покупателя.

Представьте: неловкое движение, звон разбитой бутылки или вазы, и на вас устремляются осуждающие взгляды продавцов. Знакомая ситуация? Первый порыв — расплатиться за ущерб и поскорее забыть о конфузе. Но эксперт в области защиты прав потребителей, юрист Антон Арифулин, спешит успокоить: кошелек можно оставить в покое.

Пока вещь не пробита на кассе, она по-прежнему принадлежит магазину. Это ключевой момент.

«Случайно разбитый товар оплачивать не требуется, — категорично заявляет Арифулин. — Ответственность покупателя наступает лишь при доказанной вине. Если человек случайно задел витрину, а товар упал и разбился, требование оплатить ущерб не имеет силы».

Это значит, что если вы действовали без умысла и не проявили грубой неосторожности, администрация не имеет права требовать с вас деньги на месте.

«Магазин может взыскать деньги только через суд и при наличии доказательств умысла», — подчеркивает юрист.

Так что, если инцидент произошел по чистой случайности, вы в безопасности.

Но на этом полезные советы от эксперта не заканчиваются. Арифулин напоминает и о других частых конфликтных ситуациях. Не стоит паниковать, если вы решили вернуть товар, а на кассе у вас его не взяли из-за отсутствия бумажного чека.

«На деле доказательством покупки могут служить выписка банка, гарантийный талон, фото чека, запись камеры, — разъясняет юрист. — Закон допускает любую форму подтверждения, а не только бумажный документ».

Ваша уверенность — лучший аргумент.

Еще один мощный козырь в кармане у покупателя — знание правил взаимодействия со службой охраны.

«Закон „О частной детективной и охранной деятельности“ дает охраннику право обеспечивать порядок, но не проводить личный досмотр, — объясняет Арифулин. — Он может предложить показать содержимое сумки, но заставить — нет».

При подозрении в хищении охранник вправе лишь задержать вас и вызвать полицию, которая и будет проводить все необходимые процедуры.

«Покупатель, который знает свои права, всегда оказывается в более выгодном положении: он понимает, где заканчивается корпоративная инструкция и начинается закон», — резюмирует эксперт.

