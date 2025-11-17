Подозрительные операции: почему банки блокируют переводы самому себе

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 48 0

Есть несколько признаков, которые могут вызвать вопросы у финансовых организаций.

Почему банки блокируют переводы самому себе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Банк блокирует переводы клиента самому себе для борьбы с отмыванием денег

Банки вправе приостанавливать переводы клиента на его же счета, если заподозрят влияние таких операций на налоги или возможное участие в схемах отмывания средств. Об этом юрист и доктор экономических наук Игорь Костиков заявил Lenta.ru.

«Признаки, которые могут повлиять на налоговую позицию. Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сам себе, и у вас полноценная отчетность по ИП. Перевод денег может быть зачтен как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — сказал Костиков.

Он отметил, что движение средств внутри одного клиента также могут интерпретировать как попытку скрыть происхождение денег, особенно если операции поступают с разных банковских счетов.

«Два фактора — влияние на налоги и проблема с отмыванием денег. Нужно идти в банк, который заблокировал вам переводы и разбираться. К сожалению, дистанционно вы ничего не решите», — подытожил юрист.

Ранее в Центробанке России предупреждали, что злоумышленники убеждают россиян переводить крупные суммы самим себе через Систему быстрых платежей. По словам директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, такие операции могут отнести к признакам мошеннических, если в тот же день клиент пытается отправить деньги человеку, которому не переводил средств на протяжении полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расширенный перечень признаков мошеннических операций вступит в силу с 1 января 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:08
Механизмы очищения организма: какие продукты помогают очистить кровь и печень
23:51
Тусклость, ломкость и сухость: что лишает волосы прочности и эластичности
23:33
В Сочи мужчины избили девушку на пешеходном переходе
23:15
Подозрительные операции: почему банки блокируют переводы самому себе
23:00
«Особенно мучительно»: какая привычка мешает бодрому началу недели
22:45
Риск развития диабета: чем опасен большой объем талии

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей
Рисует березы и интересуется космосом: как Орейро «заразила» сына любовью к России
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году