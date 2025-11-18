Учитель года стал преследователем: педагог писал 11-летней ученице любовные письма

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

Мужчина следил за девочкой не только в школе, но и в церкви.

Учитель года писал 11-летней ученице любовные письма в США

Фото: 5-tv.ru

People: Учитель года преследовал 11-летнюю ученицу и писал ей любовные письма

Бывший учитель начальной школы из американского штата Южная Каролина признал вину в преследовании 11-летней ученицы. Он отправил ей более 60 любовных писем. Об этом сообщает People.

«Поведение обвиняемого создало атмосферу страха для ребенка, который опасался перерастания преследования в физическое насилие», — отметили представители офиса шерифа округа.

По данным следствия, 27-летний мужчина начал преследовать девочку сразу после выпуска из его класса, проявляя навязчивое внимание в школе, церкви и спортивных секциях. Также до начала расследования он был удостоен звания «Учитель года».

«Моему ребенку приходилось терпеть неудобства в местах, где он должен чувствовать себя в безопасности — в церкви, школе, на спортивных занятиях», — заявила на судебных слушаниях мать потерпевшей.

Женщина подчеркнула, что преподаватель специально посещал их церковь, чтобы получить дополнительный доступ к ребенку, а это «только усиливало его одержимость».

Следователи обнаружили при обыске у педагога многочисленные фотографии девочки с отсутствием откровенного сексуального контекста. В рамках судебного решения мужчина обязан пройти курс психологического консультирования, сдать преподавательскую лицензию и соблюдать пожизненный запрет на контакты с жертвой и ее семьей.

