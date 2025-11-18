Его не существует? Как открыть детям правду про Деда Мороза

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Эксперт Кира Гольдштейн советует позволить ребенку надеяться на чудо ровно столько, сколько ему нужно.

Стоит ли разрушать веру в Деда Мороза у детей

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Психолог Гольдштейн: не надо разрушать веру в Деда Мороза у детей

Нужно позволить ребенку верить в чудо ровно столько, сколько ему нужно. Психолог Кира Гольдштейн рассказала об этом Газета.ру.

Волшебный образ в красной шубе, который дарит подарки и исполняет мечты. Рано или поздно каждый родитель сталкивается с непростым вопросом: стоит ли раскрывать ребенку правду о Деде Морозе?

В день рождения зимнего волшебника, 18 ноября, Кира Гольдштейн дала успокаивающий ответ.

Оказывается, психологи единодушны: вера в новогоднее чудо — это не наивная детская глупость, а важный механизм развития. Это своего рода опора, помогающая маленькому человеку справляться с тревогами в большом и сложном мире.

Кира Гольдштейн уверена:

«В Деда Мороза можно верить столько, сколько ребенку нужно. У кого-то вера в чудеса проходит уже в шесть–семь лет, у кого-то сохраняется до десяти–одиннадцати, а иногда и позже. И это не про инфантильность, а про естественный ход развития детской психики. Фантазия помогает справляться с трудностями, дает понимание, что все будет хорошо».

Так стоит ли считать эту красивую легенду обманом? Психолог категорична: нет.

«Когда родители говорят ребенку, что Дед Мороз настоящий, они приглашают его в мир фантазии, где добро побеждает зло, а желания сбываются. Это не ложь, а совместное творчество, игра, в которой взрослые помогают ребенку верить в лучшее».

Но что же делать, когда ребенок подрастает и начинает задавать прямые вопросы? Самый важный момент — не упорствовать в мифе, а мягко и бережно перевести веру в чудо в новое, «взрослое» русло.

«Надо признать: „Да, ты подрос, теперь знаешь, как все устроено. Но чудо остается, потому что мы с тобой создаем его сами. Теперь ты и сам можешь примерить костюм Деда Мороза, и подарить чудо младшим братьям или сестрам“, — предлагает формулировку эксперт. — Это будет отличный переход от детской роли к взрослой, когда ребенок чувствует себя важным и добрым».

Так доброта и вера в волшебство не исчезают, а просто превращаются из ожидания подарка под елкой в умение его дарить.

