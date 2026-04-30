Майские с пользой: чем занять ребенка во время выходных

Психолог Мироненко: детям на выходных нужны настольные и спокойные игры

Вопрос досуга детей во время длительных выходных или каникул сильно волнует родителей. Они хотят, чтобы ребенок провел их активно, но без перегрузки. Советами об организации отдыха на праздничных выходных поделилась с изданием Газета.ру психолог Анастасия Мироненко.

Она отметила, что родителям при проведении досуга для своих детей во время майских каникул необходимо сохранять баланс между активными и спокойными занятиями, поскольку дети устают быстрее взрослых.

«Многие считают, что чем активнее ребенок проведет выходные или каникулы, тем будет лучше для него. Это действительно так, но не стоит забывать, что дети устают значительно быстрее взрослых, а спокойные, размеренные занятия положительно влияют на детскую психику», — заявила эксперт.

Специалист посоветовала присмотреться к настольным и карточным играм, которые помогают развить логику и усидчивость. Сюда она также включила запутанные головоломки и DIY-наборы. По ее словам, дети благодаря такому способу будут думать, что они на уроке.

Психолог также обратила внимание и на «спокойные игры» — активности, позволяющие ребенку не только развиваться, но и восстанавливаться в период праздников. Мироненко считает, что отлично подойдут рисование, чтение и игры, связанные с развитием мелкой моторики. Эксперт подчеркнула, что после таких форматов дети видят результаты своих усилий, что повышает уверенность.

Кроме того, она пояснила, что привлечение детей к домашним хлопотам можно преподнести как игру. Специалист считает, что ребенку следует давать такие задания, которые его смогут завлечь.

«Когда задача подается не как обязанность, а как понятная и даже увлекательная активность, ребенок воспринимает процесс без сопротивления и легче с ним справляется. Однако при этом важно сохранять баланс — не превращать игру в давление и не завышать ожидание», — подчеркнула Мироненко.

Психолог добавила, что все активности во время выходных лучше проводить всей семьей — так ребенок ощущает единство и получает положительные эмоции.

