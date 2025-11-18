В Турции нашли тело неопознанной женщины с сережками пропавшей россиянки

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Брат пропавшей в Анталье петербурженки не узнал сестру.

Фото: www.globallookpress.com/Stringer

В Турции нашли неопознанное тело женщины с сережками пропавшей в октябре жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Турецкое побережье продолжает хранить тайну исчезновения петербурженки Ирины К., отдыхавшей с 12-летним сыном в Анталье. 26 октября россиянка заселилась с сыном в отель. Возвращение на родину было запланировано на 5 ноября, но через пару дней она пропала. Ее сына отправили в Россию, после чего родственники забили тревогу.

После ее исчезновения в конце октября правоохранители обнаружили в 170 километрах от отеля тело неизвестной женщины, но настоящую загадку представляют собой сережки пропавшей — именно их фотографию позже получили родственники.

Прибывший на опознание брат женщины Валерий категорически не признал в найденной женщине свою сестру.

«Я к этому телу не отношусь как к моей сестре, потому что она у меня на руках, как бы, выросла, я ее знаю», — пояснил он.

Мужчину смутили многочисленные несоответствия: лысая голова, проблемы с зубами, незнакомая одежда, шрамы и рост на 9 сантиметров меньше, чем у Ирины.

При этом в описи изъятых вещей значились только золотая цепочка и резинки для волос — тех самых сережек, которые опознали родные, на теле не было.

Для установления истины брат настоял на проведении ДНК-экспертизы, однако ее результатов придется ждать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Петербурге перед судом предстанут члены бандитской группировки.

