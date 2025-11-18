Компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной в РФ

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Украинская студия GSC Game World финансирует ВСУ.

Запрещен ли разработчик S.T.A.L.K.E.R. в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Украинская компания-разработчик GSC Game World, создавшая серию игр S.T.A.L.K.E.R., официально внесена в реестр нежелательных организаций в России. Соответствующее решение Генпрокуратура РФ опубликовала на своем сайте 18 ноября.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По версии надзорного органа, студия занимается финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и способствует формированию дискредитирующего образа России.

Это решение фактически запрещает любую деятельность компании на территории Российской Федерации и ставит точку в официальном присутствии игровой франшизы на российском рынке.


