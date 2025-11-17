В Казахстане за информацию о блогере Mellstroy пообещали вознаграждение

За информацию о местонахождении блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, в Казахстане обещают вознаграждение с гарантией анонимности, сообщает Агентство по финансовому мониторингу республики.

Ранее стримера объявляли в розыск в стране и заочно арестовали по обвинению в организации онлайн-казино.

По версии следствия, Бурим продвигал через социальные сети онлайн-казино, ориентированное в том числе на пользователей из Казахстана, и организовал серию розыгрышей для привлечения игроков. В ведомстве напомнили, что участие в продвижении азартных игр может приравниваться к пособничеству в организации незаконного игорного бизнеса, что также влечет уголовную ответственность.

Материалы Генпрокуратуры Казахстана уже фиксировали розыск блогера, а его каналы были признаны экстремистскими в Белоруссии. В России МВД также разыскивает Бурима по уголовной статье.

Прежде, в 2020 году, в апартаментах «Москва-Сити» Бурим во время прямой трансляции несколько раз ударил девушку лицом об стол и оттолкнул ее на пол. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего блогера осудили на полгода исправительных работ.

