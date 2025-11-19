Перо кололо больнее штыка: в Москве открылась выставка к 125-летию Бориса Ефимова

В Москве открылась выставка к 125-летию Бориса Ефимова

Одним из тех, кто приблизил Победу стал знаменитый художник, легенда политической карикатуры Борис Ефимов. Его творческий путь насчитывает без малого целый век. Но особую значимость сатирические образы мастера приобрели в годы Великой Отечественной войны. Плакаты, а также публикации в газете «Известия» поднимали боевой дух советских солдат и приводили в бешенство фашистов.

Не просто так Гитлер считал Ефимова своим личным врагом. Самые яркие работы сегодня можно увидеть на новой выставке. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Целый век сатирическое перо Бориса Ефимова кололо врагов больнее штыка. Он родился при царе Николае II, оттачивал мастерство в революционные годы агитации и пропаганды, где и закалился его фирменный стиль.

«Уже в 1930-е он нещадно громил фашизм своей сатирой так, что Гитлер это заметил и внес его в список личных врагов», — рассказал главный редактор газеты «Известия» Сергей Коротеев.

Яркий талант Бориса Ефимова раскрылся в период работы в «Известиях», который длился 85 лет. Расцвет творчества пришелся на тяжелый период — Великую Отечественную войну.

«Благодаря таким художникам, как Борис Ефимов, дух наших героев, нашей армии тогда поддерживался», — объяснил директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Работы карикатуриста на антифашистскую тему стали знаковыми и узнаваемыми во всем мире. Сегодня уникальные архивы сатирических рисунков, личные фотографии впервые доступны зрителям.

Выставка исторических работ Бориса Ефимова посвящена 125-летию со дня рождения художника и 80-летию Нюрнбергского процесса. Несмотря на солидные даты, она актуальна и сегодня.

Художник Борис Ефимов, как и корреспонденты и фотографы газеты «Известия», вошел в историю ВОВ. Последний гвоздь в крышку гроба нацистской Германии вбит четкими линиями его пера.

«Он хотел взять Москву в клещи, а его самого взяли в клещи», — говорил Борис Ефимов.

Личный враг Гитлера и всего Третьего рейха — фашистские главари становились в рисунках Ефимова мелкими бесами, крысами и пауками. За свою жизнь художник нарисовал 70 тысяч карикатур и издал книгу «Гитлер и его свора», несколько иллюстраций Сталин подарил Черчиллю.

«Ведь не зря Гитлер сказал, что, когда он возьмет Москву, первые, кого он повесит, это Бориса Ефимова и диктора Левитана. Поэтому, значит, он был знаком с творчеством Бориса Ефимова», — заметил Владимир Мочалов, художник, карикатурист и друг Ефимова.

Борис Ефимов приехал в Берлин в 1945 году. Работы, сделанные им на Нюрнбергском процессе, это историческая хроника военных преступников в звериных шкурах.

«Он даже описывает, что ему удалось вплотную или очень близко подойти к Герингу. Такой вот жирный удав с холодными змеиными глазами», — рассказала редактор архива «Известий» Татьяна Киреева.

Рисунки, сделанные 80 лет назад, оказались пророческими, словно автор заглянул в сегодняшний день, когда нацизм снова поднимает голову, демонстрируя все тот же звериный оскал и карикатурное поведение.

«Он стал провидцем. Большинство его работ являются ответами на сегодняшние вопросы», — добавила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

В работах Ефимова — и историческая точность, и сатирическая ясность. Вот начало — колыбель с кормящими родителями в цилиндрах и белых воротничках, а вот им уже предлагается занять место на скамье подсудимых.

«Империалист — это, конечно же, это когти, там, озлобленное выражение лица. У него мир делится очень четко на белое и черное, на красное и отвратительные какие-то оттенки», — пояснил директор Музея карикатуры, художник-карикатурист Максим Смагин.

Борис Ефимов первым создал комикс, соединив несколько рисунков. Он хлестал сатирой империалистов и в годы холодной войны. Это карикатура — история: в центре сюжета — американская арктическая интервенция, а сверху — одобрительная резолюция лично товарища Сталина.

«У Эйзенхауэра слишком акцентирован зад, но товарищ Сталин сказал, что это хорошо все», — рассказал внук карикатуриста Виктор Фрадкин.

108 лет жизни Бориса Ефимова разместились в Галерее искусств Зураба Церетели. Редкие семейные и творческие архивы выведены в интерактивную форму. Выставка покажет легендарную личность на острие истории.

