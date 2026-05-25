Самолет сбил парапланеристку во время полета в Австрии.

Эти жутки кадры едва не стали последними в жизни парапланеристки из Австрии. Во время воздушной прогулки над Альпами в нее врезался легкомоторный самолет.

В миг - девушка отправилась в свободное падение. От страшного финала спас запасной парашют. Спорсменка отделалась легкими травмами.

В деталях этого необычного происшествия сейчас разбираются. Вероятно, девушка влетела в запретную зону. Ее параплан не отображался на радарах. А пилот попросту на видел препятствие из-за конструкции самолета.

