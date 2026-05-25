«Град» накрыл живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

В результате огневого удара была сорвана ротация подразделений противника и подвоз боеприпасов к его позициям.
На херсонском направлении расчет РСЗО «Град» ивановских десантников из состава группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение по району сосредоточения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
«Не допускаем их на водную гладь Днепра, чтобы они никак не смогли попасть на этот берег. Работа есть каждый
день, команда давно уже слаженная. На огневую позицию дается 3-4 минуты: занять ее и открыть огонь», – рассказал командир взвода реактивной батареи с позывным «Турист».
Получив боевую задачу, расчет РСЗО «Град» оперативно прибыл на огневую позицию. Произведя развертывание боевой машины из
походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и залпом 122-мм осколочно-фугасных реактивных снарядов
нанесли удар по позиции ВСУ.
После выполненной задачи расчет РСЗО покинул огневую позицию.
Согласно разведывательным данным, в результате огневого удара «Града» ивановских артиллеристов-десантников была сорвана ротация подразделений противника и подвоз боеприпасов к его позициям.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
