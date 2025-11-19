Тревожные звоночки: как выявить у ребенка склонность к побегу из дома

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Внимательный родитель может предотвратить неосмотрительные поступки детей.

Как выявить у ребенка склонность к побегу из дома

Фото: 5-tv.ru

Психолог Ланг: потребность быть найденным — причина детских побегов из дома

Детская потребность быть «найденным» — одна из причин побегов из дома. Подробнее рассказывает aif.ru.

История девятилетней Арины из Красноярска, которая ушла из дома и несколько часов провела одна на улице, заставляет задуматься многих родителей. К счастью, девочку нашли живой и невредимой.

Но что заставляет ребенка добровольно покинуть безопасное место? На этот вопрос ответил психолог Сергей Ланг.

Специалист объяснил, что частые уходы и побеги — это не просто плохое поведение, а часто бессознательная попытка ребенка избежать участия в семейных конфликтах или восполнить острую нехватку родительского внимания.

Корни такого поведения, по словам эксперта, уходят в раннее детство.

«Одна из ранних игр у детей, когда они уже начинают ходить по дому, — это прятки. Ребенок прячется для того, чтобы его нашли. Если мы вспомним своих маленьких детей, то они то за занавеску спрячутся, то в шкаф залезут. Они прячутся не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы родители их искали. Им хочется, чтобы родители вспомнили о них», — отметил специалист.

Эта детская потребность быть найденным и замеченным никуда не исчезает с возрастом.

«И, естественно, в острый период, в момент кризиса, может возникнуть такая же потребность у ребенка — спрятаться, чтобы его нашли, чтобы родители обратили на него внимание», — подчеркнул Ланг.

Психолог обратил внимание на распространенную ошибку многих родителей: интересоваться лишь школьными успехами ребенка — оценками и контрольными, упуская из виду его эмоциональное состояние, переживания и внутренний мир.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с начала года кибермошенники выманили у детей 850 миллионов рублей.

