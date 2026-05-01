В России начали действовать новые меры поддержки многодетных семей

Мария Гоманюк
Вступившая в силу норма позволяет сохранять ежемесячные выплаты даже при небольшом росте доходов.

Какие меры поддержки многодетных семей действуют с 1 мая

Госдума: новый закон о поддержке многодетных семей начал действовать с 1 мая

Новый закон, расширяющий поддержку многодетных семей, вступил в силу в России с 1 мая. Об этом сообщил председатель Государственной думы Федерального собрания Вячеслав Володин в канале мессенджера МАКС.

По его словам, новая норма позволяет сохранять ежемесячные выплаты даже при небольшом росте доходов семьи. До этого такие изменения могли стать основанием для прекращения пособий. Ожидается, что мера затронет более 230 тысяч человек.

Помимо этого, в силу вступили дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их родственников. Близкие раненых сотрудников Росгвардии получили право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Также предусмотрены квоты на поступление в вузы для вдов и вдовцов участников СВО.

Отдельные положения закона направлены на защиту доходов ветеранов и людей с инвалидностью. Их средства теперь будут дополнительно защищены от взысканий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто может получить новую ежегодную семейную налоговую выплату.

