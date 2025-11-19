Под Астраханью всадник провалился в землю и случайно наткнулся на склеп

В Астраханской области всадник, ехавший через степь, провалился вместе с лошадью в большую яму и неожиданно обнаружил под землей древнее погребальное сооружение. Об этом рассказал Telegram-канал «Астраханская археология».

Инцидент произошел на территории Селитренного городища. Мужчина двигался верхом. Почва внезапно начала оседать, и всадник упал в образовавшийся провал. Лошадь частично затянуло вниз, однако мужчине удалось выбраться. Осмотрев место, местный житель заметил остатки кирпичной кладки и сообщил о находке археологам.

Специалисты выяснили, что под обрушившимся грунтом находится характерный для XV–XVI веков средневековый склеп с нишами и погребениями, выполненными по исламским традициям. Ученые уточнили, что этот объект уже исследовали в 2005 году, после чего могильную конструкцию вновь засыпали землей.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии завершена реставрация крупнейшего в СКФО склепа XVI века высотой 9 метров.

