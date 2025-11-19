Путин: «Росатом» — признанный лидер атомной энергетики

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил передовые технологии госкорпорации на церемонии в Египте.

Как Путин охарактеризовал деятельность Росатома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: «Росатом» — признанный лидер атомной энергетики

Госкорпорация «Росатом» — признанный лидер атомной энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии установки корпуса реактора для первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

Путин дал исчерпывающую оценку роли отечественной госкорпорации.

«Росатом» — признанный лидер в области мирного использования атомной энергии», — заявил российский лидер, подчеркнув применение передовых инженерных решений и надежных технологий при строительстве станций.

Глава государства отдельно отметил строгое соблюдение корпорацией всех необходимых стандартов и природоохранных требований, что подтверждает статус России как ответственного участника мирового атомного рынка.

Ранее, 18 ноября, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев озвучил стратегические планы корпорации, заявив о продолжении работы по укреплению мощи и безопасности России.

Особый акцент был сделан на развитии мирных ядерных технологий, которые должны стать гарантом лидерства страны в освоении Арктического региона.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, как Владимир Путин вместе с главой Египта принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эд-Дабаа».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
Неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей в США
15:06
Литва открыла границу с Белоруссией
15:01
Может не хватить? Украина экономит запасы газа из хранилищ
15:00
Депутаты Верховной рады вызвали с отчетом министров украинского правительства вместе с Умеровым
14:50
Волшебные таблетки? Россияне потратили 160 млн рублей на БАДы в 2025 году
14:48
Десятки бутылок: директора школы уволили из-за тайника с алкоголем в ее кабинете

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году