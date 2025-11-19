Путин вместе с главой Египта принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эд-Дабаа»

Эфирная новость 67 0

Станция будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4800 мегаватт.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Корпус реактора на первом энергоблоке установили на строительной площадке атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Участие в торжественной церемонии по видеоконференции принял Владимир Путин вместе с президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Отмечается, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4800 мегаватт.

Ранее президент Египта заявил о ценности отношений с Россией. 10 ноября Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире секретаря Совета Безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу и через него передал приветствие российскому лидеру Владимиру Путину.

На переговорах стороны обсудили двухстороннее экономическое сотрудничество. Речь шла как раз об атомной электростанции «Эд-Дабаа», а также о создании российской промышленной зоны на берегу Суэцкого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
Неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей в США
15:06
Литва открыла границу с Белоруссией
15:01
Может не хватить? Украина экономит запасы газа из хранилищ
15:00
Депутаты Верховной рады вызвали с отчетом министров украинского правительства вместе с Умеровым
14:50
Волшебные таблетки? Россияне потратили 160 млн рублей на БАДы в 2025 году
14:48
Десятки бутылок: директора школы уволили из-за тайника с алкоголем в ее кабинете

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году