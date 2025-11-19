Путин вместе с главой Египта принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эд-Дабаа»

Корпус реактора на первом энергоблоке установили на строительной площадке атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Участие в торжественной церемонии по видеоконференции принял Владимир Путин вместе с президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Отмечается, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4800 мегаватт.

Ранее президент Египта заявил о ценности отношений с Россией. 10 ноября Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире секретаря Совета Безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу и через него передал приветствие российскому лидеру Владимиру Путину.

На переговорах стороны обсудили двухстороннее экономическое сотрудничество. Речь шла как раз об атомной электростанции «Эд-Дабаа», а также о создании российской промышленной зоны на берегу Суэцкого канала.

