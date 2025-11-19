Госдума приняла проект о лицензировании торговли табачной продукцией

Проект о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщило информагентство РИА Новости.

Изменения дадут властям регионов право с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года устанавливать на своей территории запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Для данной меры субъекты должны будут принять необходимый закон.

Про введение запрета нужно будет уведомлять Росалкогольтабакконтроль. В свою очередь ведомство будет публиковать на своем сайте список субъектов, где продажа электронных сигарет под запретом.

Срок действия лицензий составит не больше пяти лет. Разрешение можно будет получить лишь при учете ряда требований, в числе которых отсутствие налоговой задолженности на сумму свыше трех тысяч рублей, а также оплата госпошлины и наличие у соискателей лицензий в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, в аренде магазина или павильона площадью от пяти квадратных метров.

