Радиоэлектроника и фармацевтика: как будет развиваться промышленность Москвы

Драйверами роста промышленности Москвы до 2030 года станут пять отраслей

Основной вклад в развитие промышленности Москвы до 2030 года внесут пять отраслей. Об этом сообщил портал mos.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил стратегию развития Москвы до 2030 года. Согласно этому документу, ключевая роль в развитии промышленности города была отведена таким направлениям, как радиоэлектроника, в том числе микроэлектроника и фотоника, электромобилестроение, производство продуктов, лекарств и медицинских изделий.

«Они станут драйверами роста и обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости (ВДС) индустриального сектора до конца десятилетия — в денежном выражении свыше 2,2 триллиона рублей», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По заявлениям главы столицы, к 2030 году доля города в ВДС России увеличится с 18 до 22%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два московских предприятия получили статус промкомплекса. Это «Концерн „Автоматика“» и «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики» (ЦНИИАГ).

