В Минпросвещения решили увеличить нагрузку для первоклассников

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Детей будут приучать к школе по-новому.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Первоклассников будут приучать к школе по-новому. В Минпросвещения решили увеличить нагрузку, количество обязательных часов вырастет почти до трех тысяч.

При этом ведомство разрешило сократить число занятий по русскому языку и математике. А для скорейшей адаптации детям хотят подарить дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

Ранее российских первоклассников обрадовали отменой домашних заданий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения утвердило рекомендации по датам школьных каникул на 2026/2027 учебный год. Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Для учащихся 1–11 классов по четвертной системе рекомендованы: осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля, летние — с 27 мая по 31 августа.

Глава Минпросвещения подчеркнул важность сбалансированности нагрузки и продолжительности каникул не менее девяти дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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