Окончательно запутались: ударения от «Балашихи» до «тортов» трудны для россиян

У россиян возникли трудности с ударениями в фамилиях, названиях городов и стран

Россияне чаще всего обращались к помощи искусственного интеллекта за подсказками по правильной постановке ударений в словах «Катар», «Балашиха», «торты» и «средства» в 2025 году. Об этом написали «Известия», со ссылкой из исследования аналитиков «Яндекса» ко Всероссийскому Дню словаря.

Произношение глагола «звонить» в различных формах — «звонит» и «звонят» — вызвало большее количество вопросов. На втором месте по частоте запросов оказались «торты», а замкнули тройку — варианты глагола «облегчить».

В числе названий географических объектов пользователи регулярнее уточняли ударение в словах «Катар» и «Балашиха». В категории наименований животных наиболее сложной для произношения оказалась «камбала». В десятку других спорных слов вошли «красивее», «щавель», «договор», «квартал» и формы «понял — поняла».

Помимо этого, аналитики подготовили рейтинг фамилий, которые больше всего искали с нейросетью Алиса AI. Лидерами стали Бальмонт, Одоевский, Ожегов, Пикассо и Майков. Среди длинных слов сложности вызвали «вероисповедание» и «ходатайствовать».

Отдельный всплеск интереса зафиксировали летом: в сети стали активнее уточнять, где ставить ударение в фамилии британского музыканта Оззи Осборна — после сообщений о его смерти запросы выросли в разы.

