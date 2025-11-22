В результате поджога в Москве сгорели семь машин и два мотоцикла

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Инцидент произошел на улице Донецкая.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

В Москве, предварительно, в результате поджога сгорели семь машин и два мотоцикла. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По данным инсайдера, неизвестный поджег помойку во дворе дома на улице Донецкая. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь. Однако, припаркованные рядом транспортные средства, не уцелели. В результате этого инцидента никто из людей не пострадал.

Сотрудники полиции ведут поиски злоумышленника и устанавливают детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль Rolls-Royce актрисы Софьи Ская. Это случилось 21 ноября на третьем этаже многоуровневого паркинга. По данным МЧС, огонь сначала охватил моторный отсек, а затем перекинулся в салон элитной машины.

Известно также, что транспортное средство было зарегистрировано на компанию, которая принадлежит Софье. При этом есть данные о том, что фирма испытывает финансовые трудности.

