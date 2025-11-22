Задержаны похищавшие ветеранов спецоперации члены банды

Сотрудники СОБР задержали банду, члены которой похищали ветеранов специальной военной операции (СВО) и вымогали у них деньги. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Предварительно, одним из задержанных является Руслан Картоев — активный участник секты «Батал-Хаджи»*.

Известно, что члены банды угрожали как самим российским военнослужащим, так их родным и близким. Правоохранительные органы продолжают расследование по данном факту.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ предотвратила в ДНР теракт против высокопоставленного российского офицера. Подозреваемый должен был передать военному в качестве подарка бутылки с импортным пивом из Великобритании, но в напитке содержался яд — тоже британского производства.

Сотрудники ФСБ успели задержать злоумышленника в момент вручения посылки. Российский офицер при этом не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* террористическая организация, запрещена на территории РФ.