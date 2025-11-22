Саночников Репилова и Перетягина арестовали за присвоение денег из бюджета

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 61 0

Спортсменов обвиняют в хищении примерно 11 миллионов рублей.

Сколько денег присвоили саночники Репилов и Перетягин

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Спортсменов-саночников Романа Репилова и Александра Перетягина суд отправил в следственный изолятор в Красноярске. Мужчин подозревают в мошенничестве на 11 миллионов рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края в Telegram-канале.

Трехкратного чемпиона мира Репилова обвиняют в присвоении примерно 11 миллионов рублей денег из бюджета, закладываемых на покупку спортивных саней. В отношении спортсмена избрали меру пресечения в форме заключения под стражу на месяц.

В свою очередь Перетягина, выступавшего за сборную России с 2012 года, отправили в СИЗО на такой же срок. Он фигурирует в деле в качестве специалиста Центра спортивной подготовки сборных команд РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший боец UFC Кастро был найден мертвым в тюрьме во Флориде. Труп спортсмена нашли в камере 9 ноября. Причину смерти официально не раскрыли, однако друг спортсмена Мариану Безерра передавал, что речь может идти о самоубийстве. Бразилец выступал в UFC в период 2012–2018 годов.

