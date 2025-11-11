Бывший боец UFC Кастро найден мертвым в тюрьме во Флориде

Бразильского бойца смешанных единоборств и бывшего участника UFC Годофредо Кастро де Оливейру, известного поклонникам под прозвищем Пепи, нашли мертвым в одной из тюрем американского штата Флорида. Об этом сообщило издание R7 Esporte.

По данным источника, тело спортсмена было обнаружено в камере в минувшее воскресенье. Причина смерти пока не раскрывается — официальные ведомства не дают комментариев.

Известно, что Оливейра находился под арестом по обвинению в домашнем насилии в отношении супруги, а также проходил фигурантом по делу о похищении человека с нанесением телесных повреждений. Суд установил залог в размере 120 тысяч долларов.

В профессиональной карьере бразильский боец провел 22 поединка, одержав 14 побед, потерпев семь поражений и один раз завершив бой без результата. В рамках UFC на его счету пять побед и шесть поражений.

