Бывший боец UFC Кастро найден мертвым в тюрьме во Флориде

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Спортсмен находился под арестом по обвинению в домашнем насилии в отношении супруги.



Фото: Facebook*/mmafighting

Бразильского бойца смешанных единоборств и бывшего участника UFC Годофредо Кастро де Оливейру, известного поклонникам под прозвищем Пепи, нашли мертвым в одной из тюрем американского штата Флорида. Об этом сообщило издание R7 Esporte.

По данным источника, тело спортсмена было обнаружено в камере в минувшее воскресенье. Причина смерти пока не раскрывается — официальные ведомства не дают комментариев.

Известно, что Оливейра находился под арестом по обвинению в домашнем насилии в отношении супруги, а также проходил фигурантом по делу о похищении человека с нанесением телесных повреждений. Суд установил залог в размере 120 тысяч долларов.

В профессиональной карьере бразильский боец провел 22 поединка, одержав 14 побед, потерпев семь поражений и один раз завершив бой без результата. В рамках UFC на его счету пять побед и шесть поражений.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

