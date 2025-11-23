В Госдуме предупредили Литву о последствиях блокировки Калининграда

|
Сергей Добровинский
Вильнюс «лопнет, как воздушный шар», если перекроет путь в регион.

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Депутат Колесник: Россия ответит на блокировку Калининграда по военной доктрине

Россия ответит на блокировку Калининградской области, как на объявление войны. Об этом заявил Lenta.ru депутат Госдумы РФ Андрей Колесник.

Депутат отметил, что своей промышленности у Литвы нет и живет она лишь продажей аграрных товаров, и обеспечение транзита в Калининград приносит республике значительный доход. Вильнюс ведет себя нелогично и непоследовательно, угрожая устроить блокаду российскому региону.

Блокировка любого из субъектов России считается практически объявлением войны, поэтому Литву ждет соответствующая реакция на такой шаг, если Вильнюс на него все-таки решится, подчеркнул Колесник. Он также предположил, что прибалтийская республика «лопнет как воздушный шар», если лишит себя калининградского транзита.

«Литве, прежде чем делать такие заявления, нужно хорошо подумать», — сказал депутат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вильнюс может начать прорабатывать вопрос об ограничении транзита в Калининградскую область в качестве меры давления на Россию и Белоруссию.

