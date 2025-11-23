«Возможная мера»: Литва готовится ограничить транзит в Калининград

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 64 0

Также Вильнюс может рассмотреть и другие жестокие шаги.

Какие меры готовит Литва в адрес России и Белоруссии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Литве допустили ограничения на транзит в Калининградскую область

Литовские власти могут начать прорабатывать вопрос об ограничении транзита в Калининградскую область в качестве меры давления на Россию и Белоруссию. Об этом заявил возглавляющий правящую Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс, сообщило информационное агентство Sputnik Литва.

По словам политика, транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в различных формах должны координироваться Евросоюзом. Синкявичюс отметил, что это не одностороннее решение, но возможный жестокий шаг.

Также, по его мнению, Вильнюс может рассмотреть и другие, включая повторное закрытие границы с Белоруссией.

Литовский политик отказался раскрывать подробности возможных ограничительных мер, подчеркнув, что не стоит «оглашать их», поскольку другая сторона активно следит за обсуждениями и может подготовить ответные действия.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Литва приняла решение об открытии границы с Белоруссией, которые были закрыты с 29 октября. До этого в Литве указали на нехватку финансирования оборонной сферы

