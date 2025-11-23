Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 24 ноября

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 57 0

Турецкий глава планирует обсудить новый зерновой договор и обозначить шаги по украинскому урегулированию.

Когда Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что собирается переговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 24 ноября. Об этом стало известно из материала Reuters.

В ходе диалога с Путиным турецкий глава планирует обсудить новый зерновой договор, а также обозначить определенные шаги по мирному урегулированию украинского конфликта.

По словам Эрдогана, во время двухсторонних встреч на саммите G20 был подробно рассмотрен украинский конфликт, а также проводилась оценка ситуации — рассмотрены варианты того, что можно предпринять.

«Мы настойчиво сосредоточились на вопросах, как можно достичь мира», — пояснил турецкий лидер.

До этого возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной Эрдоган охарактеризовал как важное. Глава республики 19 ноября добавил, что турецкие власти приняли у себя три раунда переговоров, во время которых был достигнут прогресс по ряду вопросов. Он подчеркнул, что РФ и Украина обсудили перемирие и военные вопросы на переговорах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе госвизита в Киргизию.

