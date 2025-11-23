Путин примет участие в саммите ОДКБ в ходе госвизита в Киргизию

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

У главы государства в планах и другие международные контакты.

Где и когда Путин поучаствует в саммите ОДКБ

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Киргизию на следующей неделе. Планами российского лидера поделился журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Уточнялось, что событие состоится в Бишкеке.

Известно, что у главы государства в планах и другие международные контакты. Также он проведет телефонные переговоры.

В график Путина на предстоящей неделе включена встреча с участниками V Конгресса молодых ученых. Мероприятие должно пройти в период с 26 по 28 ноября.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин может посетить новые регионы до конца года. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что визитов в новые регионы в графике главы государства пока нет, однако нельзя исключать данной возможности. При этом Путин, в марте 2023 года, провел первую рабочую поездку на территорию новых регионов. Так, он побывал в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году