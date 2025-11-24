Макгрегор увидел свою смерть во время психоделической терапии

Боец ММА Конор Макгрегор прошел курс галлюциногенной терапии в Мексике, куда отправился по рекомендации специалистов из Стэнфорда, чтобы «вылечить травмы». Спортсмен утверждает, что его погрузили в состояние, в котором он увидел свою собственную смерть, наблюдал происходящее со стороны, а затем «выглянул из гроба». Об этом сообщает Daily Mail.

Видел Бога и смерть

Боец рассказал, что в одном из эпизодов пережитого транса ему явились «Бог в Святой Троице, Иисус, Мария и архангелы». Иисус, по словам Макгрегора, сошел по белым мраморным ступеням.

Спортсмен настаивает, что чувствовал себя полностью исцеленным — эмоционально, физически и духовно. По его словам, после процедуры он находился без сознания около полутора суток, а, проснувшись, почувствовал себя самим собой.

«Это было невероятно, напряженно и совершенно поразительно. Мне показали, как бы я умер. Как скоро это должно было произойти и как это повлияло бы на моих детей. Я смотрел на себя со стороны, пока это происходило, а потом я выглянул из гроба», — заявил боец.

Спорный статус терапии

Макрегор лечился с помощью психоактивного алкалоида, получаемого из африканского растения. Его изучают как средство для лечения зависимости, но в США препарат не одобрен для медицинского использования. Макгрегор не утверждает, что лечился именно от зависимости. Сам он описал процедуру как чрезвычайно тяжелую, но спасительную, заявив, что она изменила его жизнь и жизнь его семьи.

Контекст: суды, обвинения и дисквалификация

Откровения Макгрегора появились на фоне серии скандалов. Его имя фигурирует в гражданском иске в Ирландии, где женщина обвинила его в изнасиловании в 2018 году — присяжные признали его виновным в нанесении побоев, а он настаивает на добровольном характере отношений.

В США спортсмену также предъявили обвинение в сексуальном насилии после матча НБА в 2023 году, и эти обвинения он отрицает. Кроме того, Макгрегор отстранен от UFC до марта 2026 года за три пропущенных допинг-теста.

Что будет дальше

Макгрегор уверяет, что пройденное лечение спасло ему жизнь, хотя заранее не намекал на подготовку к подобной терапии. Несколько недель назад он лишь написал в соцсетях, что ненадолго исчезнет, а теперь представил это как часть процесса восстановления.

Боец завершил свое сообщение словами благодарности тем, кто молился за него, заявив, что именно это помогло ему пережить самый трудный период.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.