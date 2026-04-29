Выстрелы после концерта: вооруженные бандиты ранили знаменитого певца

Вооруженные бандиты ранили знаменитого певца в Бразилии

Вооруженные преступники напали на популярного певца Андерсона Нейффа после выступления в Бразилии. Об этом сообщило издание Need To Know. После концерта автомобиль музыкантов преследовали неизвестные на мотоциклах, а затем открыли огонь.

Нападение произошло в Сан-Паулу. За фургоном, в котором находились артист и его команда, следовали трое мужчин на мотоциклах. Когда машина остановилась в пробке, преследователи приблизились и сделали пять или шесть выстрелов.

Артист был ранен осколками. Его доставили в больницу и провели операцию, а затем отпустили домой.

«После третьего выстрела я запаниковал. И именно он задел меня. Ощущение было, как будто меня мешком цемента по спине ударили. Меня бросило вперед», — описал случившееся певец.

Задержать нападавших сразу не удалось. Полиция расследует произошедшее как покушение. Сам музыкант и его коллеги заявили, что не имеют конфликтов с криминальными группировками и не понимают, с чем может быть связано нападение.

При этом одна из версий появилась после воспоминаний самого исполнителя о конфликте во время концерта. По его словам, в зале произошел скандал: один из посетителей приревновал спутницу, решив, что она слишком увлечена артистами.

Кроме того, очевидцы утверждали, что мотоциклисты еще до нападения кружили рядом с клубом, где проходило выступление. Следствие проверяет, мог ли этот эпизод быть связан со стрельбой.

Андерсон Нейфф известен как исполнитель в жанре брега-фанк. До музыкальной карьеры он получил популярность в интернете как танцор и комик. На его YouTube-канал подписаны более шести миллионов человек. Особую известность артисту принес трек Tua Ex É Uma Delícia, клип на который собрал более 27 миллионов просмотров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.