Выстрелы после концерта: вооруженные бандиты ранили знаменитого певца

Дарья Орлова
Вооруженные преступники напали на популярного певца Андерсона Нейффа после выступления в Бразилии. Об этом сообщило издание Need To Know. После концерта автомобиль музыкантов преследовали неизвестные на мотоциклах, а затем открыли огонь.

Нападение произошло в Сан-Паулу. За фургоном, в котором находились артист и его команда, следовали трое мужчин на мотоциклах. Когда машина остановилась в пробке, преследователи приблизились и сделали пять или шесть выстрелов.

Артист был ранен осколками. Его доставили в больницу и провели операцию, а затем отпустили домой.

«После третьего выстрела я запаниковал. И именно он задел меня. Ощущение было, как будто меня мешком цемента по спине ударили. Меня бросило вперед», — описал случившееся певец.

Задержать нападавших сразу не удалось. Полиция расследует произошедшее как покушение. Сам музыкант и его коллеги заявили, что не имеют конфликтов с криминальными группировками и не понимают, с чем может быть связано нападение.

При этом одна из версий появилась после воспоминаний самого исполнителя о конфликте во время концерта. По его словам, в зале произошел скандал: один из посетителей приревновал спутницу, решив, что она слишком увлечена артистами.

Кроме того, очевидцы утверждали, что мотоциклисты еще до нападения кружили рядом с клубом, где проходило выступление. Следствие проверяет, мог ли этот эпизод быть связан со стрельбой.

Андерсон Нейфф известен как исполнитель в жанре брега-фанк. До музыкальной карьеры он получил популярность в интернете как танцор и комик. На его YouTube-канал подписаны более шести миллионов человек. Особую известность артисту принес трек Tua Ex É Uma Delícia, клип на который собрал более 27 миллионов просмотров.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

21:15
Сквозь бури к счастью: принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют годовщину
21:03
Путин проинформировал Трампа о передаче Украине более 20 тысяч тел погибших
20:56
Путин поблагодарил Меланью Трамп в разговоре с ее мужем
20:46
Выстрелы после концерта: вооруженные бандиты ранили знаменитого певца
20:34
Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы
20:32
Трамп заявил Путину о близости сделки по Украине

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
«Без романтики не мыслю жизни»: Волочкова призналась в новых отношениях
«Можно, а зачем?» —назван топ мемов начала 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео