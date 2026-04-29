Путин поблагодарил Меланью Трамп в разговоре с ее мужем

Российский лидер поздравил первую леди США с днем рождения.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоялся и был подробно прокомментирован помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым, который раскрыл ключевые темы беседы, включая личные обращения и вопросы безопасности.

По словам Ушакова, Владимир Путин передал первой леди США Меланье Трамп поздравления с прошедшим днем рождения и отметил ее участие в инициативах, связанных с воссоединением российских и украинских детей с семьями. Российский лидер отдельно подчеркнул значимость гуманитарной составляющей подобных усилий.

В ходе разговора затрагивалась и тема инцидента с попыткой покушения на Дональда Трампа, произошедшего 25 апреля. Как сообщил представитель Кремля, Владимир Путин выразил поддержку американскому президенту.

«Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия. Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США», — отметил Ушаков.

Отмечается, что в результате инцидента ни Дональд Трамп, ни его супруга, ни члены сопровождения не пострадали. Нападавший был оперативно нейтрализован службой охраны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил Владимиру Путину о приближении возможного соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

