Сквозь бури к счастью: принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют годовщину

Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 15-ю годовщину бракосочетания

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отмечают 15-ю годовщину свадьбы. Церемония бракосочетания, которую назвали «свадьбой века», прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. За ней в прямом эфире следили миллионы зрителей по всему миру, а на улицы Лондона вышли сотни тысяч человек, чтобы поздравить молодоженов.

Путь к алтарю у пары был непростым. Они познакомились в 2001 году в шотландском университете Сент-Эндрюс, где оба изучали историю искусств.

Их роман развивался с перерывами. Пара несколько раз расставалась, и в прессе Кейт даже прозвали «ждущей Кэти» — из-за того, что предложение выйти замуж от принца так и не поступало.

Однако осенью 2010 года во время отдыха в Кении Уильям сделал долгожданный шаг, подарив возлюбленной знаменитое сапфировое кольцо. Оно когда-то принадлежало его матери, принцессе Диане.

За 15 лет брака чета Уэльских пережила многое: рождение троих детей — Джорджа, Шарлотты и Луи, бесконечное внимание прессы, скандалы вокруг принца Гарри и тяжелую болезнь самой Кейт.

В 2024 году у принцессы диагностировали рак, ей потребовались операция и курс химиотерапии. Именно тогда, по словам инсайдеров, их союз действительно окреп. Уильям практически не отходил от жены, поддерживая ее на всех этапах лечения.

Пара отмечает годовщину в узком семейном кругу.

