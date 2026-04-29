Сквозь бури к счастью: принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют годовщину

Диана Кулманакова
За «свадьбой века», которая прошла 15 лет назад, следили миллионы зрителей по всему миру.

Фото: www.globallookpress.com/i-Images / Pool

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отмечают 15-ю годовщину свадьбы. Церемония бракосочетания, которую назвали «свадьбой века», прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. За ней в прямом эфире следили миллионы зрителей по всему миру, а на улицы Лондона вышли сотни тысяч человек, чтобы поздравить молодоженов.

Путь к алтарю у пары был непростым. Они познакомились в 2001 году в шотландском университете Сент-Эндрюс, где оба изучали историю искусств.

Их роман развивался с перерывами. Пара несколько раз расставалась, и в прессе Кейт даже прозвали «ждущей Кэти» — из-за того, что предложение выйти замуж от принца так и не поступало.

Однако осенью 2010 года во время отдыха в Кении Уильям сделал долгожданный шаг, подарив возлюбленной знаменитое сапфировое кольцо. Оно когда-то принадлежало его матери, принцессе Диане.

За 15 лет брака чета Уэльских пережила многое: рождение троих детей — Джорджа, Шарлотты и Луи, бесконечное внимание прессы, скандалы вокруг принца Гарри и тяжелую болезнь самой Кейт.

В 2024 году у принцессы диагностировали рак, ей потребовались операция и курс химиотерапии. Именно тогда, по словам инсайдеров, их союз действительно окреп. Уильям практически не отходил от жены, поддерживая ее на всех этапах лечения.

Пара отмечает годовщину в узком семейном кругу.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

21:15
Сквозь бури к счастью: принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют годовщину
21:03
Путин проинформировал Трампа о передаче Украине более 20 тысяч тел погибших
20:56
Путин поблагодарил Меланью Трамп в разговоре с ее мужем
20:46
Выстрелы после концерта: вооруженные бандиты ранили знаменитого певца
20:34
Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы
20:32
Трамп заявил Путину о близости сделки по Украине

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
«Без романтики не мыслю жизни»: Волочкова призналась в новых отношениях
«Можно, а зачем?» —назван топ мемов начала 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео