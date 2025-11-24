Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище

Московский «Спартак» переименуют трибуну на домашней арене в честь Никиты Симоняна. Именно на этом стадионе состоится церемония прощания, а похоронят знаменитого футболиста на Ваганьковском кладбище.

Статус легенды он получил еще в молодости. Симонян играл в составе советской команды, которая завоевала олимпийское золото Мельбурна в 1956-м. Кроме этого, он автор первого гола сборной СССР на чемпионатах мира, причем сразу англичанам, родоначальникам футбола. До самого конца своей жизни, а ему было 99 лет, он сохранял удивительную ясность ума и мог рассказать в деталях о событиях многолетней давности.

Никита Симонян — абсолютный рекордсмен московского «Спартака». Забить 160 голов за красно-белых до сих пор никто так и не смог. Огромен его вклад и в развитие всего нашего футбола. Симонян больше тридцати лет занимал пост вице-президента РФС и принимал активное участие в деятельности организации.

