США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Ушаков: США могут в ближайшее время выйти на Россию для очных переговоров

Вашингтон в ближайшее время может выйти на прямой контакт с Москвой для очного обсуждения деталей, хотя конкретных договоренностей пока нет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом дипломат добавил, что многие положения американских предложений приемлемы для Москвы.

«Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ», — заявил он.

Ранее 24 ноября было опубликовано официальное сообщение Белого дома, согласно которому представители Соединенных Штатов и Украины провели в Женеве переговоры по американскому мирному предложению.

«Переговоры были конструктивными, целенаправленными и уважительными», — говорится в публикации.

По итогам женевской встречи стороны подготовили обновленный проект соглашения, гарантирующий суверенитет Украины и обеспечивающий «устойчивый и справедливый» мир.

Первоначальный американский план из 28 пунктов включал признание российского статуса Крыма и Донбасса, ограничение численности ВСУ и поэтапное снятие санкций. Параллельно Европа предлагает альтернативный план с передачей Киеву контроля над Запорожской АЭС. Москва ранее выражала открытость к использованию американских наработок, хотя непосредственного участия в обсуждениях не принимала.

